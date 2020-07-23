Son dakika haber... Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

FRAPORT TAV Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yaptığı antrenmanda, yarın sahasında oynayacağı Galatasaray maçının taktik çalışmasını yaptı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Yarın Antalya Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Suat Arslanboğa yönetecek.

Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmana kırmızı beyazlılar ısınma ve koşuyla başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik maç yapıldı. Teknik direktör Tamer Tuna, taktik maçında futbolcularına Galatasaray karşılaşmasının provasını yaptırdı.Kırmızı beyazlılar, Galatasaray'ı yenerek sezonun son maçında galibiyet hedefliyor. Antalyaspor'da Podolski Celustka , Bahadır, Harun, Sinan sakatlığı, Yekta ise kart cezasından dolayı Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Tamer Tuna, göreve geldikten sonra kırmızı beyazlılar ligde son 16 maçında 2 mağlubiyet, 6 beraberlik, 8 galibiyet elde etti. Fraport TAV Antalyaspor, bu iki yenilgiyi de iç sahada Göztepe ve Medipol Başakşehir 'e karşı aldı.Deplasmanda 5 maçtır kazanamayan ve Ekim 2015- Nisan 2016 arasındaki 12 maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşayan Galatasaray, son galibiyetini Fenerbahçe 'ye karşı aldı. Süper Lig sezonlarının son haftalarında oynadığı son yedi maçın altısını kaybeden Fraport TAV Antalyaspor ise tek galibiyetini 2016/17'de 4-1 sonuçla Gaziantepspor 'a karşı aldı. Süper Lig'in 34. haftalarında oynadığı son 9 maçın sadece birini kaybeden Galatasaray, bu yenilgiyi geçen sezon şampiyonluğu garantiledikten sonra çıktığı Demir Grup Sivasspor deplasmanında aldı.

Adis Jahovic, Antalyaspor formasıyla çıktığı son 5 Süper Lig maçının dördünde birer gol kaydetti. Tamer Tuna ile Fatih Terim'in Süper Lig'de teknik direktör olarak karşılaştığı iki maçı da Terim kazandı.