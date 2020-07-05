Son dakika haber... Antalyaspor: "İğrenç fikirlerin mezesi olmayacağız" - Son Dakika

Son dakika haber... Antalyaspor: "İğrenç fikirlerin mezesi olmayacağız"

Son dakika haberlerine göre Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçı sonrası bir spor kanalında yapılan 'teneke helva kıvamında' yorumu üzerine, "İğrenç fikirlerin mezesi olmayacağız. Holigan gibi yorum yapanların ülke futboluna verdiği zararın farkındayız" şeklinde açıklamada bulundu.

Antalya spor, Medipol Başakşehir maçı sonrası bir spor kanalında yapılan 'teneke helva kıvamında' yorumu üzerine, "İğrenç fikirlerin mezesi olmayacağız. Holigan gibi yorum yapanların ülke futboluna verdiği zararın farkındayız" şeklinde açıklamada bulundu.


Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Bu karşılaşma sonrası bir spor kanalında Selahattin Kınalı'nın yaptığı 'teneke helva kıvamında' şeklindeki yorumuna Antalyaspor'dan sert cevap geldi. Antalyaspor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Selahattin Kınalı isimli yorumcunun, takımımızın onurlu mücadelesini 'teneke helva kıvamında' şeklinde yorumlayıp imalarda bulunması tahammül sınırımızı aşmıştır. Tarafsız yorumculuktan ziyade holigan gibi yorum yapanların ülke futboluna verdiği zararın farkındayız. Biz Antalyaspor'uz! Adı hiçbir gün kirli işlere bulaşmamış, tertemiz bir kulübün fertleriyiz. Şampiyonun ya da küme düşenin hangi takım olacağı, zerre umurumuzda değildir. Biz, iğrenç fikirlerin mezesi değiliz, olmayacağız. Kendimizden eminiz, taraftarımızdan başka kimseye hesap verme gibi bir düşüncemiz de yok. Bizim, şehrimizin takımını Avrupa'ya taşıyıp Türk futboluna hizmet etmek gibi çok daha önemli işlerimiz varken sığ düşüncelerin içinde yer almamak en büyük dileğimizdir. Adı geçen yorumcu hakkında hukuki işlemlerin en kısa sürede başlatılacağını kamuoyuna duyururuz" denildi. - ANTALYA

Antalyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 19:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Antalyaspor: 'İğrenç fikirlerin mezesi olmayacağız' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 23:00 Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 17:30 Barcelona, Griezmann'a karşılık Juventus'tan Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti 16:53 Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi 15:25 Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı 15:24 Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi
19:24
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
18:52
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Hırvat golcü Mandzukic, Katar ekibi El-Duhail'den ayrıldı
17:21
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
16:47
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
16:42
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
15:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 20:12:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Antalyaspor: "İğrenç fikirlerin mezesi olmayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]