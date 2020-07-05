Son dakika haber... Antalyaspor: "İğrenç fikirlerin mezesi olmayacağız"

Antalya spor, Medipol Başakşehir maçı sonrası bir spor kanalında yapılan 'teneke helva kıvamında' yorumu üzerine, "İğrenç fikirlerin mezesi olmayacağız. Holigan gibi yorum yapanların ülke futboluna verdiği zararın farkındayız" şeklinde açıklamada bulundu.



Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Bu karşılaşma sonrası bir spor kanalında Selahattin Kınalı'nın yaptığı 'teneke helva kıvamında' şeklindeki yorumuna Antalyaspor'dan sert cevap geldi. Antalyaspor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Selahattin Kınalı isimli yorumcunun, takımımızın onurlu mücadelesini 'teneke helva kıvamında' şeklinde yorumlayıp imalarda bulunması tahammül sınırımızı aşmıştır. Tarafsız yorumculuktan ziyade holigan gibi yorum yapanların ülke futboluna verdiği zararın farkındayız. Biz Antalyaspor'uz! Adı hiçbir gün kirli işlere bulaşmamış, tertemiz bir kulübün fertleriyiz. Şampiyonun ya da küme düşenin hangi takım olacağı, zerre umurumuzda değildir. Biz, iğrenç fikirlerin mezesi değiliz, olmayacağız. Kendimizden eminiz, taraftarımızdan başka kimseye hesap verme gibi bir düşüncemiz de yok. Bizim, şehrimizin takımını Avrupa'ya taşıyıp Türk futboluna hizmet etmek gibi çok daha önemli işlerimiz varken sığ düşüncelerin içinde yer almamak en büyük dileğimizdir. Adı geçen yorumcu hakkında hukuki işlemlerin en kısa sürede başlatılacağını kamuoyuna duyururuz" denildi. - ANTALYA