Süper Lig ekipleri Fraport TAV Antalyaspor ile Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun der, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." denildi.

Alanyaspor Kulübü de sosyal medyadan, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." paylaşımında bulundu.