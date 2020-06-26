Son dakika haber... Antik kent içindeki yerleşik hayat ilgi çekiyor - Son Dakika

Son dakika haber... Antik kent içindeki yerleşik hayat ilgi çekiyor

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi'nin sakinleri, yaklaşık 2 bin yıllık Sidyma Antik Kentinin günümüze ulaşan kalıntıları arasında günlük yaşamını sürdürüyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi'nin sakinleri, yaklaşık 2 bin yıllık Sidyma Antik Kentinin günümüze ulaşan kalıntıları arasında günlük yaşamını sürdürüyor.

BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı

Muğla'nın önemli turizm rotaları arasında yer alan Seydikemer ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki Sidyma Antik Kenti'nin tarihi, milattan önce birinci yüz yıla kadar uzanıyor. Antik kenti sınırlarına alan Dodurga Mahallesinde ise günlük yaşam kesintisiz devam ediyor.

Sidyma'dan günümüze ulaşan Roma dönemine ait Artemis Mabedi, tiyatro, ilginç mimariyle yapılmış kaya mezarları, hamam ve kilisenin yanında bugün sütunlarıyla mahallenin ortasında ayakta duran Stoa, farklı medeniyetlerden kalan kültürel mirasa sahip çıkan mahalle sakinlerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Antik kente gelen yerli ve yabancı turistler de tarihle iç içe süren ilginç hayat hikayelerine şahitlik ediyor.

Mahallede çoğunluğu yalnız olan yaşlı kadınların yaşaması dikkati çekiyor. Antik kentin kalıntıları arasında günlük yaşamını sürdüren mahalle sakinleri tarım ve hayvancılığın yanında dokuma işiyle uğraşıyor.

Mahallede tarihi mirasa sahip çıkarak yaşamlarını sürdüren yaşlı kadınların, ellerine ve yüzlerine yansıyan kırışık çizgileri adeta zamanın izlerini taşıyor. Mahalle sakinleri komşuluk ilişkilerindeki yardımlaşmaları ve birbirlerine olan destekle de takdir topluyor.

"Mahalle sakinleri gönüllü turist rehberi gibi"

Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dodurga Mahallesi'nin tarihi dokusuyla ilçenin en güzel noktaları arasında yer aldığını söyledi.

Mahalle sakinlerinin gönüllü turizm elçisi gibi olduğunu ve adeta tarihe bekçilik yaptığını vurgulayan Gökçekuyu, "Bölgede yaşayanlar bir yandan tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor, bir yandan da içinde bulundukları antik kente sahip çıkıp gönüllü turizm elçisi gibi çalışıyor. Vatandaşlarımız bölgeye ziyarete gelenlere de antik kent halkında bilgi veriyor." ifadelerini kullandı.

Dodurga Mahallesinde yaşayan, 81 yaşındaki Emine Türk de 7 çocuğunun da çalışmak için farklı yerlerde olmasına rağmen doğup büyüdüğü yeri terk etmeyi hiç düşünmediğini belirtti.

Gençlik yıllarında hayvancılıkla ve tarımla uğraştığını anlatan Türk, "Bu yaşıma kadar köyde kaldım. Kendime bakmakta güçlük çekmeme rağmen beni yanlarına almak isteyen çocuklarımın yanına gitmiyorum. Burayı terk edemiyorum." diye konuştu.

"Elden ayaktan düşene kadar buradan ayrılmam"

Mahalleye 16 yaşında gelin geldiğini anlatan 77 yaşındaki Kezban Ece ise eşini 10 yıl önce kaybettiğini, evlenen 8 çocuğunun da mahalleden ayrıldığını aktardı.

Dokuma işiyle uğraşarak çocuklarını büyüttüğünü kaydeden Ece, "Köyümüzü çok seviyorum. Çocuklarım beni götürmek istiyor ama gitmiyorum. Muhtardan bir tavuk aldım, kendim de ürettim. Onlarla uğraşıyorum. Elden ayaktan kesilinceye kadar burada yaşayacağım." diye konuştu.

79 yaşındaki Ayşe Aydoğan da doğduğu köyde tarihle iç içe yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Dodurga'yı çok sevdiğini anlatan 73 yaşındaki Ganime Gökmen, köyde büyüttüğü 8 çocuğunun hiçbirinin de yanında olmadığını, çocuklarının çağrısına rağmen tarihle iç içe yaşamayı tercih ettiğini vurguladı.

Meliha Mete de tarım, hayvancılık ve dokuma işleriyle 7 çocuğunu büyütüp, 72 yaşına girdiğini söyledi. Evinin tarihi kalıntılarla yan yana olduğuna değinen Mete, Dodurga'da yaşamaktan memnun olduğunu belirtti.

Seydikemer, Dodurga, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Antik kent içindeki yerleşik hayat ilgi çekiyor - Son Dakika

Son Dakika

18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:38 Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:22 İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı 08:35 Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı 22:29 Bakan Akar'dan Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına yanıt: Kural dışı faaliyette bulunulmadı
BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
18:46
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
18:41
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
18:08
Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi
18:06
Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı
17:59
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
17:39
Apartmanın 9. katından düşen cam balkon ustası hayatını kaybetti
17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
17:24
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
17:17
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 18:54:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Antik kent içindeki yerleşik hayat ilgi çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]