Son dakika haber! AP'den Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine 3,4 milyar avro yardım kararı - Son Dakika
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Son dakika haber! AP'den Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine 3,4 milyar avro yardım kararı

07.04.2022 21:15
Son dakika haber! AP'den Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine 3,4 milyar avro yardım kararı

Bir son dakika haberine göre Avrupa Parlamentosu (AP), Ukraynalı mültecileri kabul eden Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere 3,4 milyar avro yardım yapmayı öngören kararı onayladı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Ukraynalı mültecileri kabul eden Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere 3,4 milyar avro yardım yapmayı öngören kararı onayladı.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda, Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle ülkesinden ayrılan Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB üyesi ülkelere 3,4 milyar avro yardımı öngören karar 1 "hayır" oyuna karşı 549 "evet" oyuyla kabul edildi, 8 milletvekili ise çekimser kaldı.

Kararda, 3,4 milyar avronun React-EU fonundan sağlanacağı belirtildi.

Ukrayna'ya komşu AB ülkeleri Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya ve nüfuslarının yüzde 1'inden fazla mülteci kabul eden Avusturya, Bulgaristan, Çekya ve Estonya'ya gecikmeden ve herhangi bir fatura ibrazı olmadan fonun yüzde 45'inin gönderileceği kaydedildi.

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Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! AP'den Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine 3,4 milyar avro yardım kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! AP'den Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine 3,4 milyar avro yardım kararı - Son Dakika
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