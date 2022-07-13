APARTMANDAKİ YANGINDA MAHSUR KALANLAR İTFAİYE MERDİVENİ İLE KURTARILDI - Son Dakika
Üye Girişi

APARTMANDAKİ YANGINDA MAHSUR KALANLAR İTFAİYE MERDİVENİ İLE KURTARILDI

13.07.2022 12:57

SİVAS'ta 4 katlı bir apartmanın bodrum katında bulunan depoda yangın çıktı.

SİVAS'ta 4 katlı bir apartmanın bodrum katında bulunan depoda yangın çıktı. 5 kişinin dumandan etkilendiği yangında, apartman içine yayılan duman nedeniyle balkonlarına çıkan bazı bina sakinleri itfaiye merdiveniyle indirildi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Höllüklük Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın bodrum katındaki depoda yangın çıktı. Apartman içerisinde yayılan dumanı fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında apartmanı saran duman nedeniyle balkonlarına çıkan bazı bina sakinlerini itfaiye merdiveniyle indirildi. Binaya dolan dumandan hafif etkilenen 2'si çocuk 5 kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
MAHSUR KALAN KÖPEK, MERDİVENLE KURTARILDI MAHSUR KALAN KÖPEK, MERDİVENLE KURTARILDI Munzur Çayı'nda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Munzur Çayı'nda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel APARTMANDAKİ YANGINDA MAHSUR KALANLAR İTFAİYE MERDİVENİ İLE KURTARILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:32 Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
19:19 Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'ya PSG'ye önerildi: Fransız ekibi transferi veto etti
19:10 15 Temmuz'da düzenlenecek mitingi duyuran Vali Yerlikaya, İBB Başkanı İmamoğlu'na ait görüntüler paylaştığını fark edince paylaşımını sildi
18:58 Fortuna Sittard, Burak Yılmaz transferini bir kez daha duyurdu! Videoda dikkat çeken detay...
18:48 Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü! Failler her yerde aranıyor
18:29 Çeşme'de makilik alanda başlayan yangın İzmir-Çeşme otoyoluna sıçradı! Yangına 5 helikopter ve 3 uçak ile havadan müdahale ediliyor
17:59 "Arada kaynadım" diyen Ozan Tufan'dan olay açıklama! Mesut Özil, kendisi için Fenerbahçe yönetimiyle karşı karşıya gelmiş
17:41 Bekçilerin gözü bu haberdeydi! 6 aylık enflasyon rakamları sonrası en düşük bekçi maaşı 10.293 TL oldu
17:25 Başakşehir, Mesut Özil transferini "Kır Zincirlerini" şarkısıyla duyurdu! Paylaşım gündem oldu
17:11 6 yaşından bu yana sosyal medyada içerik üreten Isabella'nın kazandığı para dudak uçuklattı! "Zenginlik beni yordu" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 19:46:03. #1.13#
SON DAKİKA: APARTMANDAKİ YANGINDA MAHSUR KALANLAR İTFAİYE MERDİVENİ İLE KURTARILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement