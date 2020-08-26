Son dakika haber: Arabalı vapurda panik anları: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Son Dakika

Arabalı vapurda panik anları: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İSTANBUL - Sirkeci vapur iskelesinden hareket eden bir arabalı vapurun motorundan dumanlar yükseldini gören yolcular korku dolu anlar yaşadı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edilirken, yolcular başka bir vapura tahliye edildi. Yapılan incelemelerde, vapurun motor kısmında arıza olduğu tespit edildi.

Olay, akşam saatlerinde Sirkeci vapur iskelesinden yola çıkan bir arabalı vapurda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, vapur iskeleden açıldıktan kısa bir süre sonra bazı vatandaşlar motor kısmından dumanlar çıktığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu kaptana haber verdi. Ardından itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerine de haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vapurda bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken itfaiye ekipleri de limana yanaşan vapurda çalışma başlattı.

Motorda arıza tespit edildi, yolcular başka vapura tahliye edildi

Yaşanan olay sonrası itfaiye ekipleri vapurda çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda aracın motor kısmında arıza olduğu tespit edildi. Yolcuları ise başka bir arabalı vapura tahliye edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.