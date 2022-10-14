Son dakika haber! Araç çarpmış gibi kendisini yola bıraktı; o anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber! Araç çarpmış gibi kendisini yola bıraktı; o anlar kamerada

14.10.2022 13:20
Son dakika haber! Araç çarpmış gibi kendisini yola bıraktı; o anlar kamerada

Gelen son dakika haberine göre GİRESUN'da, yolun karşısına geçerken yavaş ilerleyen otomobile yandan çarparak, kendisini kaporta üzerinden yere bırakan kişi, güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRESUN'da, yolun karşısına geçerken yavaş ilerleyen otomobile yandan çarparak, kendisini kaporta üzerinden yere bırakan kişi, güvenlik kamerasına yansıdı. Alkollü olduğu öne sürülen kişi, bindirildiği ambulanstan da inerek uzaklaştı.

Olay, dün Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçen kimliği belirsiz kişi, sürücüsünün yavaş ilerlediği otomobile yandan çarptı. Araç çarpmış gibi kaporta üzerinden kendisini yere bırakan kişiyi görenler, şaşırdı. Bu sırada sürücü de şaşkınlıkla aracından inerek, yerde yatanın yanına yaklaştı. Dakikalarca yolda yatan ve alkollü olduğu öne sürülen kişi için sağlık ekibi çağrıldı. Ambulansa alınan kişi, kısa süre sonra kendi isteğiyle inerek caddeden uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


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Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Araç çarpmış gibi kendisini yola bıraktı; o anlar kamerada - Son Dakika

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