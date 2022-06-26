Olay dün gece İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi Eskişehir Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde tavanında bir şahıs ve açık olan kapılardan dışarıya sarkan 3 şahsın bulunduğu 16 AEA 431 plakalı otomobil tehlikeye davetiye çıkardı. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Jandarma ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Araç üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

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