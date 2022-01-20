Araca tutunan patenli arkadaşına sarılarak kazaya davetiye çıkardı

ANTALYA - Antalya'da bir otomobilin arkasına tutunan patenli iki gencin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Canlarını hiçe sayan gençlerden biri, araca tutunan arkadaşına sarılarak yolculuğunu sürdürdü.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, saat 15.30 sıralarında kırmızı ışıkta bekleyen araçlardan birine patenli gençlerden biri tutundu. Diğer patenli arkadaşı da ona sarılarak tehlikeli yolculuğunu başlattı. Araç sürücüsünün haberi olmadığı yolculukta, gençler tehlikeye davet çıkardı. Cadde boyunca yolculuklarını sürdüren gençler, ardından aracı bırakıp gözlerden kayboldu.

Gençlerin tehlikeli yolculuğu araç kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.