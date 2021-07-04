Son dakika haber! ARACI GÖREN SELFİE ÇEKTİ - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki aracın üzerindeki yazılar ve minyatür oyuncaklar dikkat çekti. Çevredekiler aracın yanına geçip selfie yaptı.

İnegöl ilçesi, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde bulunan 42 PS 934 plakalı otomobil, üzerindeki sprey boya ile yazılan yazılar ve tavanındaki minyatür oyuncaklarla ilgi odağı oldu. Sahibinin öğrenilemediği otomobili görenler, şaşkınlık yaşadı. Bazı kişiler ise, otomobilin yanında selfie çekti.