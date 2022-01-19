Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi Hayriye U.?yu arama çalışmasına, Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri de katıldı. Kapulukaya Barajı gölü çevresinde yoğunlaşan çalışma kapsamında JAK ekipleri, su altı kameralarıyla görüntü alırken AKUT ekipleri ise termal kamera ve drone ile göl üzerinde arama yaptı. Dalgıçlar da su altı aramalarına devam etti. Yapılan aramalarda Hayriye U. bulunamazken, dün akşam saatlerinde başlayan arama çalışmalarına, yarın devam edilmek üzere ara verildi.