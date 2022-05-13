Son dakika haber | Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haber | Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

13.05.2022 17:14
Son dakika haber | Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haber: Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Mahallesi Ortaca Devlet Hastanesi önünde 48 RY 464 plakalı Umut A.'ya ait aracın motor kısmına sıkışan kedi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı. Yüzünde yanık olduğu tespit edilen yavru kedi, belediye veteriner sağlık hizmetlerine tedavisi için teslim edildi. - MUĞLA

Son dakika haber | Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haber | Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haber | Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

YORUMLAR
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Son dakika haberi... SU DEPOSU ARASINDA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI Son dakika haberi... SU DEPOSU ARASINDA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI Su tankları arasında sıkışan kedi için seferber oldular Su tankları arasında sıkışan kedi için seferber oldular

İtfaiye, Ortaca, Muğla, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika


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