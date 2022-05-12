Son dakika haber | Aracında ölü bulunan genç, 32 yıl önce vefat eden ve ismini aldığı abisinin yanında defnedildi - Son Dakika
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Son dakika haber | Aracında ölü bulunan genç, 32 yıl önce vefat eden ve ismini aldığı abisinin yanında defnedildi

12.05.2022 09:53
Son dakika haber | Aracında ölü bulunan genç, 32 yıl önce vefat eden ve ismini aldığı abisinin yanında defnedildi

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 mayıs gecesi Şelale Mahallesindeki evinden ayrılan ve 4 gün sonra Manayıt Rampasında aracı içerisinde cansız bedeni bulunan genç, Bayır Mezarlığında toprağa verildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 mayıs gecesi Şelale Mahallesindeki evinden ayrılan ve 4 gün sonra Manayıt Rampasında aracı içerisinde cansız bedeni bulunan genç, Bayır Mezarlığında toprağa verildi. Pazarcılık yapan, evli ve 2 aylık bebeği Osman Şenol'un cenazesi, 32 yıl önce trafik kazasında vefat eden ve adını aldığı abisi Osman Şenol'un mezarının yanına defnedildi.

Manavgat'ta pazarcılık yaparak geçimini sağlayan evli ve 2 aylık çocuğu bulunan 30 yaşındaki Osman Şenol, 6 Mayıs gecesi saat 02.30 sıralarında Şelale Mahallesi 3540 sokakta bulunan evlerinden pazarcılık yaptığı kapalı kasa kamyonetle ayrıldı. Şenol, 4 gün sonra Antalya-Konya Karayolu Akseki ilçesi sınırları içerisinde Manayıt Rampa girişinde yolun sağında bulunan sürücülerin dinlenmek için kullandığı yerde park hallindeki kamyonetinde başından vurulmuş olarak bulundu.

Osman Şenol'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundan alınarak Şelale Mahallesinden bulunan evlerinin önüne getirildi. Cenazeyi, ailesi, akrabaları ve pazarcı arkadaşlarından oluşan kalabalık bir topluluk karşıladı.

Osman Şenol'un cenazesi evlerinin önünde alınan helallik sonrası evlerine 200 metre mesafede bulunan Bayır Mezarlığına getirilerek toprağa verildi.

"İsmini aldığı abisinin yanına defnedildi"

Karı-Koca pazarcılık yapan Şenol ailesinin 1977 yılında dünyaya gelen oğulları Osman Şenol'un 1990 yılında 13 yaşındayken Alanya-Manavgat girişinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdiği, 2 yıl sonra dünyaya gelen oğullarına ölen oğulları Osman'ın ismini verdikleri bildirildi. Osman Şenol'un cenazesi, kendisiyle aynı adı taşıyan abisi Osman Şenol'un yanı başına defnedildi.

"Anne-baba ayakta duramadı"

1990 yılında trafik kazasında kaybettikleri oğullarının acısını, 2 yıl sonra doğan ve Osman adını verdikleri oğullarıyla bir nebze unutan Anne-baba, aynı acıyı 32 yıl sonra yeniden yaşadı. Cenazenin evlerinin önüne gelmesiyle birlikte anne-baba ve kardeşlerin feryatları ortalığı inletirken, cenaze boyunca yakınlarının arasında güçlükle ayakta durmaya çalıştılar. - ANTALYA

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Osman Şenol, Manavgat, Antalya, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Aracında ölü bulunan genç, 32 yıl önce vefat eden ve ismini aldığı abisinin yanında defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Aracında ölü bulunan genç, 32 yıl önce vefat eden ve ismini aldığı abisinin yanında defnedildi - Son Dakika
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