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Son dakika haber! Aracında yanarak ölen futbolcunun ölümündeki sır perdesi çözülemedi - Son Dakika

Son dakika haber! Aracında yanarak ölen futbolcunun ölümündeki sır perdesi çözülemedi

27.09.2021 19:48
Son dakika haber! Aracında yanarak ölen futbolcunun ölümündeki sır perdesi çözülemedi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da aracıyla birlikte yanarak hayatını kaybeden futbolcu Burak Gündoğdu'nun ölümüyle ilgili sır perdesi hala çözülemedi.

Samsun'da aracıyla birlikte yanarak hayatını kaybeden futbolcu Burak Gündoğdu'nun ölümüyle ilgili sır perdesi hala çözülemedi.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi Abazalar mevkiinde cumartesi saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de ikamet eden 27 yaşındaki futbolcu Burak Gündoğdu emekli astsubay babasına ait 16 NZJ 71 plakalı otomobille spor kulüpleri transfer görüşmesi için 23 Eylül'de yola çıktı. Olay yerinde şüpheli bir araç gördüklerini söyleyen vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine giden jandarma ekipleri, Burak Gündoğdu'nun içinde bulunduğu otomobilin alev alev yandığını gördü. Yanan araca itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yanarak hayatını kaybeden futbolcu Burak Gündoğdu'nun cesedi DNA testi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Gencin ölümüyle ilgili sır perdesi ise hala aralanamadı. Futbolcunun aracıyla birlikte yakılarak mı öldürüldüğü, intihar mı ettiği ya da kazaya mı kurban gittiği araştırıyor.

Hayatını kaybeden Burak Gündoğdu'nun Çorumspor, Akşehirspor, İskenderun Körfezspor, Ceyhanspor, Bursa Nilüferspor, Çerkezköy 1911, Aksarayspor ve Karamanspor'da santrafor olarak futbol oynadığı öğrenildi. - SAMSUN

Son dakika haber! Aracında yanarak ölen futbolcunun ölümündeki sır perdesi çözülemedi
Son dakika haber! Aracında yanarak ölen futbolcunun ölümündeki sır perdesi çözülemedi
Son dakika haber! Aracında yanarak ölen futbolcunun ölümündeki sır perdesi çözülemedi
Son dakika haber! Aracında yanarak ölen futbolcunun ölümündeki sır perdesi çözülemedi

Salıpazarı, Gündoğdu, Samsun, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Aracında yanarak ölen futbolcunun ölümündeki sır perdesi çözülemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Aracında yanarak ölen futbolcunun ölümündeki sır perdesi çözülemedi - Son Dakika
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