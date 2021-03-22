Son dakika haber: - Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktor tutuklandı - Son Dakika

- Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktor tutuklandı

-Feci kaza kamerada

SAMSUN - Samsun'da aracıyla kavşakta kırmızı ışıkta geçerek çarptığı 2 yayadan birinin ölümüne, kendisi ile birlikte 3 kişinin yaralanmasına sebep dolan doktor çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi OMÜ Yerleşkesi girişindeki kavşakta 6 gün önce saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Enes B.yönetimindeki 55 AAH 266 plakalı hafif ticari araç, Dr. Semih Murat Y.idaresindeki 55 AEC 069 plakalı otomobile çarptı. Hafif ticari aracın çarpması sonucu savrulan otomobil yolun kenarında bekleyen iki yaya Zehra Atmaca ve annesi Ayşegül Aydemir'i altına alıp etrafa savurdu. Kazada yaya anne kız ile her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Zehra Atmaca hayatını kaybetti. Annesi Ayşegül Aydemir'in de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntüsüne yansıyan kaza anında ise doktor olan otomobil sürücü Semih Murat Y.'nin kırmızı ışıkta geçip hafif ticari araca çarpıştıktan sonra yol kenarında bekleyen yaya anne kıza çarptığı ortaya çıktı. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi tamamlanan otomobil sürücüsü Dr. Semih Murat Y., Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan doktor bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak" suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edilen Dr. Semih Murat Y., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.