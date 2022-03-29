Son dakika haber | Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haber | Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

29.03.2022 15:47
Son dakika haber | Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Son dakika haberine göre Çorum'da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasın da 1 kişi ağır yaralandı.

Çorum'da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasın da 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza Çorum- Ortaköy yolu Dalgıçlar Çiftliği yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin E., 19 US 908 plakalı aracı ile seyir halinde iken plakası belirlenemeyen başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi

Takla atan otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Selahattin E. Belediye itfaiye arama kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. 112 ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Son dakika haber | Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Son dakika haber | Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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İSTANBUL-PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 1 YARALI İSTANBUL-PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 1 YARALI Pendik'te iki otomobil çarpıştı; 1 yaralı Pendik'te iki otomobil çarpıştı; 1 yaralı

Ortaköy, İtfaiye, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika


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