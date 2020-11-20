Son dakika haber: Aralarında öğretim görevlisinin de olduğu 10 defineci suçüstü yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Aralarında öğretim görevlisinin de olduğu 10 defineci suçüstü yakalandı

20.11.2020 08:43
Son dakika haber: Aralarında öğretim görevlisinin de olduğu 10 defineci suçüstü yakalandı, System.String[]

Son dakika haberine göre KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, aralarında emekli uzman çavuş, polis ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, cihazla define araştırması yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, aralarında emekli uzman çavuş, polis ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, cihazla define araştırması yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gökler Beldesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gediz'in Uğurluca köyü Örencik 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda bazı kişilerin cihazla define aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, dün saat 15.00'te bölgeye jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, emekli uzman çavuş M.D., polis memuru B.E. ve Ziraat Fakültesi'nde öğretim görevlisi M.D. ile M.Ç., Y.S., K.K., C.T., F.G., C.B. ve T.B., cihazla define araştırması yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 1 laptop, 1 yeraltı sinyal cihazı, 3 define arama çubuğu, 1 kamera, 3 telsiz, 2 telsiz şarj aleti, 1 tarihi haritaların ve bilgilerin bulunduğu ansiklopedi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.


Son dakika haber: Aralarında öğretim görevlisinin de olduğu 10 defineci suçüstü yakalandı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Aralarında öğretim görevlisinin de olduğu 10 defineci suçüstü yakalandı - Son Dakika


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