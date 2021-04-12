Arama kurtarma köpeği "Gece" yardım bekleyenlere ışık olacak - Son Dakika

Arama kurtarma köpeği "Gece" yardım bekleyenlere ışık olacak

12.04.2021 11:37

Van'da afet farkındalık eğitimi alan minik öğrencilerin rengi ve fiziksel özelliklerinden dolayı "Gece" ismini verdiği arama kurtarma köpeği, kurtarılmayı bekleyen insanlara Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleriyle umut olacak.

Van'da afet farkındalık eğitimi alan minik öğrencilerin rengi ve fiziksel özelliklerinden dolayı "Gece" ismini verdiği arama kurtarma köpeği, kurtarılmayı bekleyen insanlara Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleriyle umut olacak.

"2021 Afet Eğitim Yılı" programı kapsamında geçen ay AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret eden özel bir okulun minik öğrencileri, uzman ekiplerin hayat kurtarırken en büyük yardımcısı olan eğitimli köpeklerle yakından ilgilendi.

AFAD ekipleri de afetler ve deprem konusunda bilgilendirdikleri öğrencilerden, Giresun'daki bir gönüllü tarafından AFAD'a verildikten sonra Van'a getirilen arama kurtarma köpeğine isim bulmalarını istedi.

Okula döndükten sonra köpek için beğendikleri isimleri zarflara yazarak AFAD İl Müdürlüğüne getiren öğrencilerden Havva Ölmez'in, rengi ve fiziksel özelliklerinden dolayı yazdığı "Gece" ismi köpeğe verildi.

Van'da uzman ekiplerce özel eğitime tabi tutulacak olan "Gece", doğal afetlerde ve çeşitli olaylarda enkaz altındaki yaralıların ya da kayıp kişilerin kısa sürede kurtarılmasında ekiplerle görev alacak.

"Öğrenciler, köpeğimizin fiziksel özelliklerine tam uyan isim seçmiş"

AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, AA muhabirine, henüz 6 aylıkken zorlu eğitimlerden geçirilerek göreve hazır hale getirilen arama köpeklerinin, keskin koku alma yetenekleri sayesinde deprem, heyelan ve sel gibi olası afetlerde ekiplerin adeta gözü kulağı olduğunu söyledi.

Özel parkurlarda emeklilik yaşları gelinceye kadar sürekli eğitime tabi tutulan köpekler sayesinde onlarca canın kurtarıldığını ifade eden Körpeş, şunları kaydetti:

"Kurumumuzu ziyarete gelen öğrencilerimizden, arama kurtarma köpeğimize bir isim bulmalarını istedik. Eğitmenin de görüşünü aldıktan sonra çocukları buraya davet ettik ve belirledikleri isimleri değerlendirdik. Birinci sınıf öğrencisi Havva'nın istediği 'Gece' isminde karar kıldık. Arama kurtarma köpekleri bizim için çok önemli. Onları bir çalışma arkadaşı olarak görüyoruz. Enkaz altındaki insanlara odaklandıkları için yaptıkları iş çok önemli. Yeni köpeğimizi eğitmenimiz eğitecek. 2 köpeğimiz daha var, 'Poyraz' ve 'Köpük'. Üçüncü köpeğimiz de 'Gece' oldu. Öğrenciler, köpeğimizin fiziksel özeliklerine tam uyan bir isim seçmiş. Köpeğimiz bir gönüllü tarafından kurumumuza bağışlandı. Temel ve itaat eğitimi var. Biz onu daha çok enkazda canlı arama odaklı eğitmeyi planlıyoruz."

Arama Kurtarma Teknisyeni Niyazi Özbek ise yeni gelen arama kurtarma köpeğiyle güçlerine güç katacaklarını dile getirdi.

Özbek, keskin koku alma yetenekleri sayesinde enkaz altında kalanların kurtarılması veya kayıp kişilerin bulunması gibi birçok olayda köpeklerin en büyük destekçileri olduğunu belirtti.

Giresun'da bir ailenin "Gece"yi kendilerine bağışladığını aktaran Özbek, "Güzel bir amaca hizmet edeceği için çok sevindiler. Minik arkadaşlarımızdan kendisine bir isim bulmalarını istedik. 'Gece' isminin çocuklar tarafından verilmesi bizim için daha çok anlam ifade ediyor. Bu tür köpeklerin sayılarını artırarak, gücümüze güç katacağız." diye konuştu.

Öğrenci Havva Ölmez de belirlediği ismin köpeğe verilmesinden mutluluk duyduğunu vurguladı.

Arama kurtarma köpeği Gece yardım bekleyenlere ışık olacak
Arama kurtarma köpeği Gece yardım bekleyenlere ışık olacak
Arama kurtarma köpeği Gece yardım bekleyenlere ışık olacak
Arama kurtarma köpeği Gece yardım bekleyenlere ışık olacak

Arama Kurtarma, AFAD, 112, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arama kurtarma köpeği 'Gece' yardım bekleyenlere ışık olacak - Son Dakika


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