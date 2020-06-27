Son dakika haber: Arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

Son dakika haber: Arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Son dakika haberi... Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), AFAD ve UMKE'nin desteği ile arama kurtarma ve su altı tatbikatı gerçekleştirdi.

Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), AFAD ve UMKE'nin desteği ile arama kurtarma ve su altı tatbikatı gerçekleştirdi.

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Düzce'nin Yığılca ilçesi Hasanlar Barajı Gölü kenarında toplanan yaklaşık 30 kişilik ekip, senaryo gereği baraj bölgesinden düşerek yaralanan bir kişiyi halat yardımıyla aşağıya inip sedyeyle yola çıkardı.

Ekipler, daha sonra baraj gölüne düşen ve boğularak hayatını kaybeden bir kişinin cesedinin bulunması için çalışma başlattı. Büyük bir alanda dalgıçlar su altında arama yaptı ve cesede ulaşarak kıyıya çıkarmayı başardı.

Son eğitimde ise ekipler, arama köpeğiyle arazide kaybolan bir alzaymır hastasının bulunması için çalışma yürüttü. Ekipler bölgedeki tüm makilik, ağaçlık ve otluk alanı tarayarak hastayı bulmayı başardı.

Tatbikat ve eğitimlere katılan personelin verilen görevleri yerine getirme çalışmaları gerçeğini aratmadı.

DAKE Başkanı Metin Gözütok, tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, 3 aylık pandemi sürecinin ardından AFAD'ın izniyle tekrar eğitimlere başladıklarını belirterek, "Tatbikatta senaryo gereği, yüksekten düşen yaralıyı kurtarma, su altı arama kurtarma tatbikatı, köpekli arama eğitimi yaptık. Katılan personelin verilen görevleri harfiyen yerine getirmesi bizi mutlu etti." dedi.

Arama kurtarma faaliyetlerinde gönüllülerin devlete desteğinin önemli olduğuna değinen Gözütok, şöyle konuştu:

"Tüm dünyada olduğu gibi gönüllülük çok önemli. Kamu kurumlarının büyük olaylarda halktan destek alması iyi oluyor. Profesyonel gönüllü olarak yardımcı oluyoruz. Son dönemlerde AFAD, itfaiye ve İl Sağlık Müdürlüğü ile 2 ay boyunca birlikte çalıştık. Afet ve acil durum gibi olaylarda kamu hizmetleri aksıyor. Herkese iş düşüyor. Hepimizin buna destek olması gerekiyor. Bilinçli yardım etmek ve rastgele yardım etmek çok başka şeyler çünkü yardımcı olurken hem yardım ettiğimiz kuruma hem kendimize hem de kazazedeye zarar vermememiz gerekiyor. Büyük sel ve deprem gibi olaylara hazır olmak için sürekli aktif olarak çalışıyoruz. Diğer kurumlarla aynı dili kullanmamız gerekiyor."

Gözütok, ekibin tamamen gönüllülerden oluştuğunun altını çizerek, ekip içinde tornacıdan, elektrikçiye, veterinerden, doktora, esnaftan, tamirci çırağına kadar birçok kişinin yer aldığını sözlerine ekledi.

Düzce, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 19:26 Kaynak: AA

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