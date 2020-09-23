Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada 2 firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, Kırşehir adli makamlarınca "basit yaralama" suçundan hakkında 1 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. ile Ankara adli makamlarınca "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan hakkında 6 ay hapis cezası bulunan E.C. yakalandı.

Firari hükümlüler, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.