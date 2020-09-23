Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada 2 firari hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, Kırşehir adli makamlarınca "basit yaralama" suçundan hakkında 1 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. ile Ankara adli makamlarınca "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan hakkında 6 ay hapis cezası bulunan E.C. yakalandı.
Firari hükümlüler, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:51 - Kaynak: AA
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