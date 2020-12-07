Son dakika haber! Aranma kaydı bulunan genç, polise adres sorunca gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber! Aranma kaydı bulunan genç, polise adres sorunca gözaltına alındı

07.12.2020 08:35

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aranma kaydı bulunan genç, polise adres sorunca gözaltına alındı Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekiplerinin yanına giderek adres soran genç, 2 farklı suçtan arandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Aranma kaydı bulunan genç, polise adres sorunca gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekiplerinin yanına giderek adres soran genç, 2 farklı suçtan arandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sokağa Çıkma Kısıtlaması sebebiyle Darmstad Caddesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin yanına gelen Emirhan K.polis ekiplerine adres sordu. Polis ekiplerinin Emirhan K.'ya izin belgesi sorması üzerine izin kağıdı olmadığı belirlendi. Emirhan K.'nın GBT (Genel Bilgi Tarama) kontrolü yapan polis ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve "Konut Dokunulmazlığı İhlal Etmek" suçlarından arandığını tespit etti. Ayrıca "Sokağa Çıkma Yasağına Uymamak" suçundan 3 bin 186 lira para cezası uygulanan Emirhan K., gözaltına alındı. Emirhan K.'nın geçtiğimiz aylarda cezaevinden çıktığı belirtildi.

Son dakika haber! Aranma kaydı bulunan genç, polise adres sorunca gözaltına alındı
Son dakika haber! Aranma kaydı bulunan genç, polise adres sorunca gözaltına alındı
Son dakika haber! Aranma kaydı bulunan genç, polise adres sorunca gözaltına alındı
Son dakika haber! Aranma kaydı bulunan genç, polise adres sorunca gözaltına alındı

Bursa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Aranma kaydı bulunan genç, polise adres sorunca gözaltına alındı - Son Dakika


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