Son dakika haber... Arap koalisyonu: Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na gönderilen bomba yüklü İHA imha edildi - Son Dakika

Yemen'de hükümete destek veren koalisyon güçleri, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Uluslararası Abha Havalimanı'na atılan bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklama, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya yer aldı.

Açıklamada, Abha Havalimanı'na gönderilen bomba yüklü bir İHA'nın imha edildiği belirtildi ancak her zamankinden farklı olarak kim tarafından gönderildiğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Düşman saldırılarına karşı sivillerin korunması için çalışılacağının vurgulandığı açıklamada, saldırıda kayıp yaşanıp yaşanmadığı belirtilmedi.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri, genellikle İran destekli Husileri, ülkeye yönelik saldırıları düzenlemekle suçluyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.