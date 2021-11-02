Son dakika haber! Arap koalisyonu: Yemen'de son 24 saatte Husilerden 115 kişi öldürüldü - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in orta kesimindeki Marib ilinde yürütülen operasyonlarda bir günde 115 Husi milisin öldürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Arap koalisyon güçleri son 24 saat içinde Marib ilinin batısındaki El-Kessara ve El-Cuba bölgelerinde Husilere yönelik 26 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda Husilere ait 14 askeri araç imha edildi ve 115 silahlı milis etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri ise yaptığı basın açıklamada, El-Cuba ve Cebel Murad bölgelerine düzenledikleri operasyonun karşı cepheden toplam 750 kişinin ölümü, yaralanması veya esir alınmasıyla sonuçlandığını söyledi.

Seri, 16'sı Suudi Arabistan topraklarına yönelik 47 füzeli saldırı, insansız hava araçlarıyla da 13'ü Suudi Arabistan topraklarını hedef alan toplam 141 saldırı düzenlediklerini kaydetti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda 230 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.