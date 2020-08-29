Son dakika haber... Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Libya'da 231'e, Kuveyt'te 528'e Tunus'ta 74'e yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'da vaka sayıları arttı.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 329 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybının 231'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, enfekte olan kişi sayısının da 12 bin 958 olduğu aktarıldı.

Açıklamada, iyileşen sayısının ise 23 artarak 1333'e ulaştığı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 646 kişinin enfekte olduğu, 673 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 528'e, vaka sayısının 84 bin 224'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 75 bin 993 olduğu ifade edildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 138 kişinin enfekte olduğu, 18 hastanın iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada son rakamlarla ölü sayısının 74'e, vakaların 3 bin 461'e, iyileşenlerin 1522'ye çıktığı aktarıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı da 427 yeni vaka tespit edildiğini, 341 kişinin de sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Toplam vaka sayısının 69 bin 328'e, iyileşen sayısının 60 bin 202'ye çıktığı aktarılan açıklamada, ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının ise 379 olduğu hatırlatıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı da 211 yeni vaka tespit edildiğini, 234 kişinin de sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Toplam vaka sayısının 118 bin 407'ye, iyileşen sayısının115 bin 251'e çıktığı aktarılan açıklamada, ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının ise 196 olduğu hatırlatıldı.