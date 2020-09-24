Son dakika haber... Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı - Son Dakika

Son dakika haber... Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs kaynaklı can kayıpları Umman'da 885'e, Tunus'ta 180'e, Filistin'de 322'ye, Kuveyt'te 592'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 407'ye yükseldi.

Son dakika haber... Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs kaynaklı can kayıpları Umman'da 885'e, Tunus'ta 180'e, Filistin'de 322'ye, Kuveyt'te 592'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 407'ye yükseldi.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 10 kişi daha vefat etti, 568 yeni vaka tespit edildi ve 283 kişi iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 885'e, vaka sayısının 95 bin 907'ye yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 86 bin 765 oldu.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle 6 kişi daha yaşamını yitirdi ve 826 yeni vaka kaydedildi.

Böylece Tunus'taki toplam can kaybı 180, vaka sayısı da 13 bin 305 oldu.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan 5 kişinin daha vefat ettiğini, 713 kişinin enfekte olduğunu ve 920 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Son verilerle can kayıplarının 322'ye, vakaların da 47 bin 830'a, iyileşen sayısının da 35 bin 341'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 552 kişide virüs tespit edildiğini ve 620 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Ülkede toplam can kaybının 592'ye, toplam vaka sayısının ise 101 bin 851'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 92 bin 961 olduğu ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 1002 kişide virüs tespit edildi.

Ülkede toplam can kaybı 407'ye, vaka sayısı ise 88 bin 532'ye çıktı. Sağlığına kavuşan hasta sayısı da 942 artarak 77 bin 937 oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Kuveyt, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı - Son Dakika

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