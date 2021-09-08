Son dakika haber! ARARÖZ PARÇASINI, 'BEDELİ CANI PAHASINA MÜCADELEDE EDEN İTFAİYECİLERİN ALIN TERİ İLE ÖDENMİŞTİR' NOTUYLA GÖNDERDİ - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde makine parçaları üretimi yapan yüksek makine mühendisi Sercan Akın, Çanakkale'de çıkan yangınlara müdahale eden arazözün arıza yapan parçasını ücretsiz tedarik edip içine, "Bu parçanın bedeli yangılarla canı pahasına mücadele eden itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir" notu yazıp geri gönderdi.

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü'ne ait arazözlerden birinin şaftında arıza meydana geldi. Arızanın giderilmesi için gerekli olan parça Çanakkale'de bulunmadı. Yapılan araştırmada, parçanın, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki makine parçaları imalatı yapan yüksek makine mühendisi Sercan Akın'da olduğu belirlendi. Bunun üzerine Çanakkale'den bir usta Sercan Akın'ı arayarak parçanın olup olmadığını sordu. Akın kendisinde parçanın bulunduğunu hemen otobüse vererek gönderebileceğini söyledi. Parçayı hemen hazırlayıp otobüsle gönderen Akın içine de "Oradaki mücadeleyi görüyoruz itfaiyecilerimizin. Biz de böyle bir motivasyon olsun istedik" notu yazdı.

İnternet üzerinden kendisine ulaşıldığını ve parçanın bulunup bulunmadığının sorulduğunu söyleyen Sercan Akın, "Stoklarımızda olduğunu gördük ve hemen gönderelim dedik. Otobüse verdik sonra taktılar ve arazözü çalıştırdılar ve mücadeleye devam ettiler. Notun içine ' 'Bu 'parçanın bedelini oradaki itfaiyecilerin alın teri ile ödendiğini yazdım'. Amacım, itfaiyecilerimizin oradaki mücadelesini görüyoruz . Biz de böyle bir motivasyon olsun istedik" diye konuştu.

'BİZİ ONERE ETTİ'

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalışan arazöz operatörü Haşim Kapucuoğlu, 30 yıldır arazöz şoförlüğü yaptığını belirterek, "Bu sene ülkemiz orman yangınlarından dolayı olumsuz bir yıl geçirdi. Bizimde Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyündeki yangına göreve gittiğimizde arazözde arıza meydana geldi. Yangın kısmen kontrol altına alınmıştı, arıza nedeniyle dönmek durumunda kalmıştık. O arada arazöz için parça talep ettik. Tekirdağ'dan bizim parça satan usta arkadaşlarımız hemen devreye girdiler. Bize hemen parçayı temin ettiler. Bizim 7/24 hazır vaziyette olmamız gerekiyor. Parçayı temin eden usta hiçbir ücret talep etmeden bir not ile 'Bu parçanın bedeli ödendi' şeklinde gönderdi. Bu yaşanan anlamlı olay bizi hem onore etti, hem de motivasyonumuzu arttırdı. Teşkilatım ve şahsım adına bu örnek davranışı sergileyen usta ve parçacı arkadaşlara teşekkür ederim. Hala daha duyarlı vatandaşlarımızın, esnafımızın olduğunu gördük" şeklinde konuştu.