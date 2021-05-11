Son dakika haber! Araştırma: Hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik ABD'de binlerce insanın ölümüne yol açıyor - Son Dakika

Son dakika haber! Araştırma: Hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik ABD'de binlerce insanın ölümüne yol açıyor

11.05.2021 17:05
Son dakika haber! Araştırma: Hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik ABD'de binlerce insanın ölümüne yol açıyor, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Araştırmacılar, ABD'de hayvancılık faaliyetlerinin neden olduğu kirliliğin yılda yaklaşık 18 bin insanın ölümüne yol açtığını iddia etti.

Araştırmacılar, ABD'de hayvancılık faaliyetlerinin neden olduğu kirliliğin yılda yaklaşık 18 bin insanın ölümüne yol açtığını iddia etti.

The Hill gazetesinde yer alan habere göre, ABD'li araştırmacılar, ülkedeki hayvancılık faaliyetlerinin hava kalitesini düşürdüğünü ve yılda yaklaşık 18 bin kişinin ölümüne neden olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, ABD'de hayvancılık faaliyetlerinin neden olduğu kirliliğin en çok Kaliforniya, Kuzey Karolina, Pennsylvania ve mısır yetiştiriciliği ile ünlü Corn Belt bölgesinin batı kesiminde ölümlere yol açtığı belirtildi.

Çalışma kapsamında, kullanılan hayvan yemi ve gübre uygulamalarını değiştirmeye yönelik tedbirlerin yılda yaklaşık 8 bin ölümü engelleyebileceği bildirildi. Araştırmacılar, hayvancılık atık yönetimi ve gübre uygulamalarının gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Üretici faaliyetlerine yapılacak müdahalelerin kirliliğe bağlı ölüm oranlarının yüksek olduğu eyaletlerde yılda yaklaşık 3 bin 600 ölümü önleyebileceği ifade edildi.

Araştırmacılar özellikle et tüketiminin azaltılması için müdahalede bulunulması önerisinde bulundu. Öte yandan, kırmızı et yerine beyaz et tüketiminin yılda 6 binden fazla ölümü önleyebileceği kaydedildi.

Bunun yanı sıra araştırmacılar et üretiminin küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonlarının ana kaynağı olduğunu vurguladı.

Araştırma "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Araştırma: Hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik ABD'de binlerce insanın ölümüne yol açıyor - Son Dakika


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