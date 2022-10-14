Edinilen bilgiye göre, Keskin ilçesine bağlı Beşler köyünde yaşayan H.A. ile amcasının oğlu Şaban Akkuş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.A., kuzeni Akkuş'a tüfekle ateş açarak vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Arazi kavgasında kan aktı: Kuzenini tüfekle öldürdü - Son Dakika

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