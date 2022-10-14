Son dakika haber | Arazi kavgasında kan aktı: Kuzenini tüfekle öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haber | Arazi kavgasında kan aktı: Kuzenini tüfekle öldürdü

14.10.2022 19:45
Son dakika haber | Arazi kavgasında kan aktı: Kuzenini tüfekle öldürdü

Son dakika haber: Kırıkkale'de bir kişi, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü.

Kırıkkale'de bir kişi, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Keskin ilçesine bağlı Beşler köyünde yaşayan H.A. ile amcasının oğlu Şaban Akkuş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.A., kuzeni Akkuş'a tüfekle ateş açarak vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, kalbinden vurulan Şaban Akkuş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerince, yapılan tahkikatın ardından Akkuş'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. H.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Arazi kavgasında kan aktı: Kuzenini tüfekle öldürdü - Son Dakika

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