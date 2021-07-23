Ardahan Belediyesi, Artvin'deki sel felaketi nedeniyle ekiplerini afet bölgesine görevlendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Karadeniz bölgesi genelinde etkili olan yağışlardan etkilenen vatandaşlara destek olmaya devam edileceği belirtildi.

Bölgeye verilen desteğin Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, "Ardahan Belediyesi ekipleri, olağanüstü hal ilan ederek tüm iş makinalarını, kamyonlarını, temizlik araçlarını ve teknik personellerini sel bölgesine gönderdi." ifadesi kullanıldı.