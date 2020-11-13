Ardahan'ın Posof ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Aşıkzülali köyünde, Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Jandarma ekiplerinin önlem aldığı köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika