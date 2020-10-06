Son dakika haber... Ardahan'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kayaaltı köyünde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, köye giriş ve çıkışların 14 gün durdurulduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:39 - Kaynak: AA
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