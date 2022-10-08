Son dakika haber | Ardahan'da çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Ardahan'da çıkan anız yangını söndürüldü

08.10.2022 09:34
Son dakika haber | Ardahan'da çıkan anız yangını söndürüldü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ardahan'da çıkan anız yangını söndürüldü.

Ardahan'da çıkan anız yangını söndürüldü.

Ardahan merkeze bağlı Yalnızçam köyüne ait tarım arazisinde anızlarda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Ardahan Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

Ardahan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Ardahan'da çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika

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