Son dakika haber: Evdeki esrarı narkotik köpeği Ateş buldu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ardahan'da bir eve düzenlenen operasyonda narkotik köpeği 'Ateş' sayesinde satışa hazır 10 kilo 312 gramesrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ardahan'da bir eve düzenlenen operasyonda narkotik köpeği 'Ateş' sayesinde satışa hazır 10 kilo 312 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Ardahan'ın Hanak ilçesinde jandarmanın narkotik köpeği 'Ateş' ile bir eve düzenlediği operasyonda, satışa hazır 10 kilo 312 gram kubar esrar ele geçirildi. Hanak ilçesine bağlı Yukarıaydere köyünde E.E.'ye ait evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş satışa hazır 10 kilo 312 gram kubar esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla sorgulanmak üzere gözaltına alınan şüpheli E.E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ARDAHAN

Son Dakika

Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi

İddianame kabul edildi! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var

Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi

Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu

Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak

Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi

Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım