Son dakika haber! Ardahan'da gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı - Son Dakika

Ardahan'da bir süre önce terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla göz altına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir süre önce bazı terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan O.Ö, F.C. ve B.C. jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemece, O.Ö, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanırken, F.C. ve B.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.