Son dakika haber! Ardahan'da, kardan kapanan yollarda kalan sürücülere jandarmadan ikram - Son Dakika

Son dakika haber! Ardahan'da, kardan kapanan yollarda kalan sürücülere jandarmadan ikram
22.03.2021 11:51
Son dakika haberler: Posof kara yolu Ilgar Geçidi ile Türkgözü Sınır Kapısı yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı.
Posof kara yolu Ilgar Geçidi ile Türkgözü Sınır Kapısı yolu, kar ve tipi nedeniyle kapandı. Jandarma, yolda mahsur kalan sürücülere yiyecek ve çay ikram etti.
Yoğun kar yağışı ve tipi, Ardahan- Posof kara yolundaki Ilgar Geçidi'nin ulaşıma kapanmasına neden oldu. Türkgözü Sınır Kapısı yolunu da kapatan kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler, araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri, Ilgar Geçidi ve Türkgözü Sınır Kapısı'nda çalışmalarını sürdürürken, Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de sürücülere yiyecek ve çay ikram etti.
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