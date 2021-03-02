Son dakika haber: Ardahan'da kontrollü normalleşme sürecinde salgınla etkin mücadele için "sivil ekip" kuruldu - Son Dakika

Ardahan'da kontrollü normalleşme sürecinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) daha etkin mücadele için polis ve askerlerden oluşan "sivil ekip" kurulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte Kovid-19 vakalarında görülen artış ve şehrin yüksek riskli iller arasında yer alması nedeniyle Vali Hüseyin Öner'in talimatıyla kadın ve erkek sivil kıyafetli güvenlik görevlilerince denetimler yapılmaya başlandığı belirtildi.

Ekibin, vatandaşların kentin işlek caddeleri, pazar yeri, umuma açık işletmeler, hayvan pazarı, köy ve ilçeler arası toplu ulaşım araçları, park, bahçe ve sosyal alanlarında kurallara uyup uymadıklarını gizli olarak denetleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, başkalarının hastalanmasına ve ölümüne sebep olmamanın önemine vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan son kararlarla, kurallara uymanın önemi biraz daha öne çıkmış oldu. Çocuklarımızın okullarda yüz yüze eğitime devam etmesinin, iş yerlerinin açılıp müşteri kabul etmesinin ve hayatımızın normale dönmesinin, kurallara uyup uymama ile doğrudan orantılı olduğu göz önünde tutularak, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin bu sorumluluğu hissederek gerekli özeni göstereceğine ve hastalığın yayılım hızını hep birlikte azaltacağımıza inanıyoruz."

Kent genelinde kalabalık olan bölgelerde yoğunluğun azaltılması, tedbirlere uyulması ve salgınla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla kurulan sivil ekibin, kurallara uymayanlara ceza uygulayacağı bildirildi..