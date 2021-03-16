Son dakika haber! Ardahan'da Meryem Ana ve Artemis heykelleri ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber! Ardahan'da Meryem Ana ve Artemis heykelleri ele geçirildi

16.03.2021 09:57
Son dakika haber! Ardahan'da Meryem Ana ve Artemis heykelleri ele geçirildi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Meryem Ana ve Artemis heykelleri ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Meryem Ana ve Artemis heykelleri ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce Çıldır'a bağlı Aşağıcambaz köyündeki 3 kişinin evlerinde tarihi eser ve ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Adli makamlardan arama kararı alan ekipler, 3 şüphelinin evlerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde aramalarda; 1 Meryem Ana heykeli, 1 Artemis heykeli, tarihi eser niteliği taşıyan çanak ve çömlek, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız namlu ve kabza kısımları kesilmiş av tabancası, 1 ruhsatsız 9 mm tabanca ve şarjörü ile 29 tabanca ve av tüfeği mermisi ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.


Son dakika haber! Ardahan'da Meryem Ana ve Artemis heykelleri ele geçirildi
Son dakika haber! Ardahan'da Meryem Ana ve Artemis heykelleri ele geçirildi
Son dakika haber! Ardahan'da Meryem Ana ve Artemis heykelleri ele geçirildi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ardahan'da Meryem Ana ve Artemis heykelleri ele geçirildi - Son Dakika


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