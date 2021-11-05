Son dakika haber! Ardahan'da motosikletlerin karıştığı kazada 2 kişi öldü - Son Dakika

Diğer sürücü Özalp Yılmaz ile aynı motosiklette bulunan Gökhan Yılmaz yaralandı.

Ardahan 'da iki motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren ilk kez konuştu! Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi

Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi

Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var