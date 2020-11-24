Son dakika haber! Ardahan'da polis, şiddete karşı kadınları bilgilendirdi - Son Dakika

Ardahan'da polis ekipleri, kadına karşı şiddete dikkat çekmek için stant açtı, broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Milli Egemenlik Parkı'nda farkındalık oluşturmak amacıyla stant kurdu.

Polis ve diğer görevliler, kurulan stantta kadınlara broşür dağıttı, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında bilgi verdi.

Ayrıca, güvenli internet kullanımı ve çocuklar için temel güvenlik kuralları konulu broşürler de dağıtıldı.

Polisler, şiddetin sadece fiziki olmadığını, maddi, psikolojik ve çeşitli haklardan men etmenin de şiddetin çeşitleri arasında yer aldığını belirterek, kadınlardan şiddet yaşamaları halinde güvenlik güçlerinden destek almalarını istedi.