Ardahan'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı, örgüt propagandası suçundan tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ardahan Adliyesine sevk edilen A.P, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Ardahan'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika