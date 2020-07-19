Son dakika haber! Ardahan'da yenidoğan buzağı veterinerin suni teneffüsüyle hayata döndü - Son Dakika

Son dakika haber! Ardahan'da yenidoğan buzağı veterinerin suni teneffüsüyle hayata döndü

Son dakika haberleri... Ardahan'da solunum yetmezliğiyle dünyaya gelen buzağı, veterinerin yaptığı suni teneffüsle yaşama tutundu.

Ardahan'da solunum yetmezliğiyle dünyaya gelen buzağı, veterinerin yaptığı suni teneffüsle yaşama tutundu.

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Damal ilçesine bağlı Eskikılıç köyü yaylasında, Doğu Kökleş'e ait ineğin doğum yapması zorlaşınca veteriner hekime haber verildi.

Yaylaya gelen veteriner hekim Başar Çamlıyurt, doğum pozisyonu anormal olan buzağıya köylülerin yardımıyla müdahale etti.

Çamlıyurt, zor da olsa kısa sürede gerçekleşmesini sağladığı doğumun ardından buzağının solunum yetmezliği çektiğini ve baygın halde olduğunu fark etti.

Hemen buzağıya müdahale eden Başar Çamlıyurt, suni teneffüs yaptığı hayvanın solunumunun normale dönmesini sağladı.

Veteriner hekim Çamlıyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buzağıyı hayata döndürmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Baygın doğumu gerçekleşen buzağıya müdahale ettik. Nefesle oksijen verdik, buzağının hayata dönüşü hem bizi hem de yetiştiricimizi sevindirdi. Yayladan mutlu şekilde döndük." dedi.

Çamlıyurt, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 22:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ardahan'da yenidoğan buzağı veterinerin suni teneffüsüyle hayata döndü - Son Dakika
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