Son dakika haber | Ardahan'daki tefecilik operasyonunda gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber | Ardahan'daki tefecilik operasyonunda gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Ardahan'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Ardahan'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 6 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, suç örgütü kurdukları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Y.A, E.Ö. ve Y.B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan Y.A. ile E.Ö. tutuklandı. Y.B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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