Son dakika haber... Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi yatırımlarla turistlerin ilgisini çekecek - Son Dakika

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde İl Özel İdaresince özel teşebbüse kiralanan 73 yatak kapasiteli bir otel ve restoranın açılışını yaptı.

Son yıllarda yapılan altyapı çalışmaları ve tesislerle kış turizminde adını duyurmaya başlayan Yalnızçam Kayak Merkezi, özel sektörle birlikte turizmdeki payına düşeni almak istiyor.

Yapılan otel ve restoran sayesinde daha fazla yerli ve yabancı turistin ağırlanması hedefleniyor.

Açılışta konuşan Vali Hüseyin Öner, Yalnızçam Kayak Merkezi'nin gelecek vadeden bir turizm merkezi olduğunu söyledi.

Günümüz dünyasında turizmin sanayi ve tarım gibi temel ekonomik sektörler kadar önemli hale geldiğini belirten Öner, "Türkiye turizm sektöründe 1980'lerden sonra ciddi anlamda yer almaya başladı. Türkiye'ye o yıllarda 5 milyon turist geliyordu. Bugüne geldiğimizde ise Türkiye'ye yılda ortalama 40 milyon turist geliyor ve yaklaşık 35 milyar dolar da turizm geliri elde ediyoruz. Bu hiçbir zaman küçümsenecek bir rakam değildir." diye konuştu.

Öner, 2023 hedeflerinde 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm gelirinin hedeflendiğini, bu pastadan Ardahan'ın payına düşeni almak istediklerini ifade etti.

Turizmde en önemli unsurun, kaliteli tesis ve kaliteli hizmet olduğuna işaret eden Öner, "Bu anlamda biz devlet olarak Ardahan'da elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün, bu otelin özel sektörce işletilecek olması bölgenin turizmine önemli katkılar sunacaktır. Buradaki potansiyeli gören yatırımcılar, yeni projeler ve turizme yönelik tesisler yapmak isteyecekler. Yapılan son teknolojik yatırımlarla buranın kış turizminin parlayan yıldızı olmaması için hiçbir engel yok." ifadelerini kullandı.