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Son dakika haber... Ardahan Devlet Hastanesinde Kovid-19 nedeniyle bazı ameliyatlar iptal edildi - Son Dakika

Son dakika haber... Ardahan Devlet Hastanesinde Kovid-19 nedeniyle bazı ameliyatlar iptal edildi

03.02.2022 20:38
Son dakika haber... Ardahan Devlet Hastanesinde Kovid-19 nedeniyle bazı ameliyatlar iptal edildi

Son dakika haberi... Ardahan Devlet Hastanesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı ameliyatların yapılmayacağı bildirildi.

Ardahan Devlet Hastanesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı ameliyatların yapılmayacağı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, AA muhabirine, kentte vaka artışlarının hız kazandığına dikkati çekerek, bazı tedbirler aldıklarını söyledi.

Vaka artışlarını durdurmak ve vatandaşın sağlığını korumak için Ardahan Devlet Hastanesinde elektif ameliyatların şimdilik durdurulduğunu aktaran Özdemir, "Ayrıca hastanemizde bir süre hasta ziyaretleri olmayacak. 7 Şubat tarihinden itibaren de sünnetler yapılmayacak. Bu tedbirlerin tamamı vatandaşımızın sağlığı için alınıyor." dedi.

Özdemir, söz konusu tedbirlerin acil durumları kapsamadığını da sözlerine ekledi.

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İl Sağlık Müdürü, Erkan Özdemir, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ardahan Devlet Hastanesinde Kovid-19 nedeniyle bazı ameliyatlar iptal edildi - Son Dakika


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