KORONAVİRÜS vakalarındaki artış sonrası sıkı denetimlerin yapıldığı Ardahan'da Vali Hüseyin Öner, halka aşı olmaları için çağrı yaparak, "Çocuklarımızın, gençlerimizin okula gitmesi için de aşı oldukça önemli" dedi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, esnaf odaları temsilcileri ve muhtarlar ile kent merkezinde denetime çıktı. Pazarcı esnafı ve iş yeri sahipleri ile sohbet eden Vali Öner, maske, mesafe ve temizlik kurallarını yineledi.

"Allah aşkına aşı olun" diyerek, aşı olmayanları ikna etmeye çalışan Vali Öner, "Uzun bir sürenin ardından maalesef tüm Türkiye'de hastalıkta yeniden artış yaşanıyor. İlimizde de bir artış söz konusuydu ancak son 1 haftadır düşüş eğilimine geçti. Biz de bugün denetim ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımıza kurallara uymanın önemini aynı zamanda aşı olmanın hem hastalığı önlemede hem de toplumsal hayatın seyrine yön veren alanlarda ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyoruz. Aşı olarak önce kendimizi, çevremizi ve yakınlarımızı koruyacağız. Bununla birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin okula gitmesi için de aşı oldukça önemli. Sağlık çalışanlarımız ve kolluk kuvvetlerimizle birlikte sıkı bir çalışma yapıyoruz. Sık sık uyarılar ve anonslarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımıza bu hastalığın ciddiyetini sık sık hatırlatıyoruz, unutturmuyoruz çünkü unutulunca artış hemen başlıyor. Vatandaşımızın zihninde diri tutmak için unutturmamak için dört bir koldan çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.