ARDAHAN'da yaylaları kontrol etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk operasyonu başlatıldı.

PKK/KCK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgedeki yaylaları kontrol etmek amacıyla Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, merkez ve Göle ilçesinde Eren Kış 9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk operasyonunu planladı. Bugün saat 06.00'da başlayan operasyona 39 timden oluşan 4095 personel katılıyor.

Jandarma asayiş komando bölükleri, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 405 personel zorlu kış şartlarına rağmen merkez ve Göle ilçesindeki yaylaları ve evleri didik didik aradı. Bölgede operasyonlar devam ediyor.