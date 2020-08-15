Son dakika haber: Ardanuç'ta iş yerinde patlama: 1 yaralı - Son Dakika

Karaçam, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan Karaçam'ın, hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kendi çabasıyla dışarı çıkan Karaçam, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 16:28

Kaynak: AA

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