Son dakika haber: Arıların saldırısına uğradı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haber: Arıların saldırısına uğradı, hastaneye kaldırıldı

26.06.2022 17:54
Son dakika haber: Arıların saldırısına uğradı, hastaneye kaldırıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA )-DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde arıların saldırısına uğrayan Beytullah Şen (38), hastanelik oldu.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA )-DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde arıların saldırısına uğrayan Beytullah Şen (38), hastanelik oldu.

Olay, 16.30 sıralarında Çilimli ilçesine bağlı Esenli köyünde meydana geldi. Evinin bahçesini temizleyen Beytullah Şen bir anda arıların saldırısına uğradı. Soluk almakta zorlanan Şen'i görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Şen'i ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şen'in tedavi altına alındığı belirtildi.


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Son dakika: Düzce'de arıların saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı Son dakika: Düzce'de arıların saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU
Kaynak: DHA

Çilimli, Düzce, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Arıların saldırısına uğradı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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