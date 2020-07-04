Son dakika haber | Arıtma tesisi inşaatında göçük: 1 işçi öldü
Son dakika güncel haberine göre TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, yapımı süren arıtma tesisi inşaatında göçük meydana geldi.
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, yapımı süren arıtma tesisi inşaatında göçük meydana geldi. Göçükte toprak altında kalan Mehmet Çetin, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, hayatını kaybetti.
Ergene Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisi inşaatının tünel kazma ve boru döşeme çalışmaları sırasında dün akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Göçükte toprak altında kalan 4 işçiden 3'ü, kendi imkanları ile çıktı. Toprak altındaki Mehmet Çetin'i kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. İş makinelerinin de kullanıldığı çalışmayla kurtarılan Çetin, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Çetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:35 Kaynak: DHA
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